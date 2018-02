584 mensen blijken al vijf jaar op beslissing in asielprocedure te wachten

Sinds kort beschikt Fedasil over een overkoepelende databank, Match-It. Daaruit bleek eind oktober vorig jaar dat 584 mensen al langer dan 5 jaar wachten op een definitief antwoord op hun asielaanvraag.

'Er is blijkbaar jarenlang niéts gedaan om hen duidelijkheid te geven. Wisten mijn voorgangers dat er meer dan 500 mensen langer dan vijf jaar in een soort van vacuüm zitten? Ik denk het niet,' zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in Het Laatste Nieuws. 'Het is nochtans de verantwoordelijkheid van de overheid om iedereen die hier asiel aanvraagt snel te laten weten of ze hier kunnen blijven of niet.

Francken wil nu geval per geval bekijken, te beginnen met de mensen die al het langst wachten. 'Ofwel geven we die mensen - vaak gezinnen met kinderen - een verblijfsvergunning zodat ze legaal in België kunnen verblijven, ofwel wordt het een verhaal van terugkeer. Er komt geen collectieve regularisatie. Hoe dan ook: wie het recht heeft om in België asiel te krijgen, mag nooit zo lang op antwoord van de overheid wachten.'

Het gaat de staatssecretaris niet enkel om humanitaire overwegingen. Zoveel mensen jarenlang in de asielopvang laten verblijven, brengt ook grote kosten met zich mee, klinkt het.