50 tinten rood: undercover op de Marxistische Zomeruniversiteit

Het moet u al opgevallen zijn: Karl Marx is back in business . Sinds de wereldwijde economische crisis van 2008 grijpen economen weer gretig terug naar Het Kapitaal . Zelfs aan de top van de grootste businessbanken delen specialisten minstens gedeeltelijk zijn analyses over kapitalisme en economie. Ook politiek is het marxisme terug van weggeweest. Sinds de laatste verkiezingen heeft de marxistische Partij Van De Arbeid twee zetels in het parlement.

...