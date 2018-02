266 miljoen euro, recordopbrengst strijd tegen sociale fraude in 2017

Dat heeft de bevoegde staatssecretaris Philippe De Backer vandaag verklaard in het middagnieuws van VTM. Het gaat volgens de Open VLD'er om meer dan een verdubbeling ten opzichte van de opbrengst aan het einde van de vorige legislatuur. Toen bleef de teller op 130 miljoen euro staan.

Het stond in de sterren geschreven dat de strijd tegen sociale fraude in 2017 een recordopbrengst zou noteren. Na tien maanden had die al meer dan 200 miljoen euro in het laatje gebracht. In de begroting stond een richtcijfer van 230 miljoen euro opgenomen.

In de strijd tegen uitkeringsfraude kwam 20 miljoen euro extra binnen dankzij de samenwerking met de ziekenfondsen, legde de staatssecretaris uit. Bij dat soort fraude wordt iemand bijvoorbeeld betrapt op zwartwerk terwijl hij een ziekte-uitkering krijgt.

De komende maanden wil De Backer verder de strijd aanbinden met 'malafide louche winkels' in de grote steden via een samenwerking tussen verschillende inspectiediensten. Indien daarbij fraude aan het licht komt, moet het voor de Vlaamse liberaal mogelijk zijn de deuren van die zaken te sluiten.

Via het zwart geld maakte De Backer de sprong naar het drugsmilieu en de war on drugs in Antwerpen. Daarbij opperde de kandidaat-burgemeester voor de liberalen het voorstel om havenarbeiders beter te screenen en op te volgen. Dat moet het risico op omkoping tegengaan. De haven blijkt immers een belangrijke draaischijf in de toestroom van drugs in Antwerpen en havenarbeiders zouden daarbij fikse bedragen toegeschoven krijgen om bijvoorbeeld een container op een bepaalde plaats te laten afleveren.

Woensdag vindt de voorstelling plaats van het Stroomplan dat op verschillende niveaus de strijd tegen drugscriminaliteit in de Scheldestad moet opdrijven.