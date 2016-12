24.000 deelnemers voor avondlijke jogging door Brussel

De start werd om 20.30 gegeven door Madame Chapeau op het Spanjeplein, waar ook de aankomst plaatsvond.

De deelnemers konden kiezen tussen een parcours van vier of acht kilometer. Ze passeerden onder meer het Martelarenplein, de Koninginnegalerij, de Nieuwstraat en de Grote Markt, en zoals de naam doet vermoeden ook Manneken-Pis. Die droeg een trui ter ere van Emil Zatopek, de legendarische Tsjechoslowaakse langeafstandsloper en Olympische kampioen op de 5.000 en 10.000 meter en de marathon.

"Buiten zijn feestelijke aanblik, is Manneken-Pis in de loop der jaren ook het symbool van een belangrijke evolutie in het hardlopen geworden, dat van een individuele naar een collectieve gezellige sport is gegaan", zei Jean-Paul Bruwier, voorzitter van de organiserende vzw Sport en Gezondheid. Per deelnemer ging er 1 euro naar de vzw Vivre Ensemble. Die zal het ingezamelde geld overmaken aan de vzw Rafaël, die daklozen opnieuw probeert te huisvesten.

(Belga/RR)