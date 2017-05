21 weken wachten op een gynaecoloog in Antwerpen of een oogarts in Limburg

Niemand weet hoelang je in Vlaanderen gemiddeld op een afspraak moet wachten en welke medische disciplines het meest onder druk staan. In tegenstelling tot in Frankrijk en Nederland is dat bij ons nog niet onderzocht.

Daarom nam Knack de voorbije weken zelf de proef op de som. In heel Vlaanderen probeerden we een afspraak te maken bij 75 artsen uit vakgebieden waarvan wordt beweerd dat ze ellenlange wachttijden hebben: oogartsen, dermatologen en gynaecologen. We belden met vervelende, doch niet accute, klachten.

Ellenlange wachttijden zijn niet zonder gevaar. Niet alleen raken artsen overspannen, ook patiënten worden er gek van en lopen het risico dat hun kwaal erger wordt of dat een ernstige aandoening niet tijdig wordt gedetecteerd. Ook de spoeddiensten worden overbevraagd.

Uit ons onderzoek blijkt zowel dat patiënten als artsen schuld hebben bij het fenomeen.

Hieronder lijsten we de gemiddelde, kortste, en langste wachttijd op per vakgebied en provincie. De onderlinge verschillen tussen vakgebieden en provincies vallen op.

Gynaecologen

Gemiddelde wachttijd: ongeveer 13 weken

Kortste wachttijd in Vlaams-Brabant: 5 weken

Langste wachttijd in Antwerpen: 21 weken

Dermatologen

Gemiddelde wachttijd: ongeveer 9 weken

Kortste wachttijd in Oost-Vlaanderen: 7 weken

Langste wachttijd in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant: 10 weken

Oogartsen

Gemiddelde wachttijd: ongeveer 13 weken

Kortste wachttijd in West-Vlaanderen: 3 weken

Langste wachttijd in Limburg: 21 weken