2016 was annus horribilis voor Belgische landbouw

Dat blijkt uit cijfers die de FOD Economie maandag gepubliceerd heeft.

Deskundigen spreken van de slechtste tarweoogst in meer dan dertig jaar. En de cijfers liegen er niet om: de productie van wintertarwe bedroeg vorig jaar 1,39 miljoen ton, ofwel 27 procent minder vergeleken met 2015.

Hetzelfde verhaal voor andere gewassen als wintergerst (-19,2 pct), suikerbieten (-9,7 pct), koolzaad (-18,2 pct) en aardappelen (-7,11 pct).

Ook bij het veevoeder zijn er forse dalingen: snijmaïs (-25,5 pct) en voederbieten (-22,7 pct).

Vorig jaar telde België 36.910 boerderijen, tegen 36.921 in 2015 (-0,03 pct), waarmee het aantal landbouwbedrijven nagenoeg stabiel is gebleven. In Wallonië was er een lichte stijging van het aantal boerderijen (+0,61 pct), in Vlaanderen een lichte daling (-0,37 pct).

De cijfers zijn bekendgemaakt kort voor de start van de landbouwbeurs van Libramont, die traditioneel tijdens het laatste weekend van juli gehouden wordt.