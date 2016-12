2016 dreigt zwaarste stakingsjaar ooit te worden

We dreigen 2016 af te sluiten als een van de zwaarste stakingsjaren van de voorbije twee decennia, zo blijkt uit cijfers van de RSZ. De overheid houdt het aantal stakingsdagen bij en telt één werknemer die één dag het werk neerlegt als één stakingsdag.

Tot nu toe is 2014, het debuutjaar van de regering-Michel, met voorsprong het zwaarste protestjaar van de laatste 25 jaar met 760.300 stakingsdagen. Na een rustiger 2015 hernam het vakbondsprotest dit jaar in alle hevigheid. Het werk werd in het tweede kwartaal verschillende keren neergelegd bij het spoor, en in die periode brak ook de cipiersstaking uit.

Op 24 mei legden ook zo'n 60.000 mensen het werk neer voor een nationale betoging tegen het rechtse regeringsbeleid, en een week later betoogden zo'n 10.000 ambtenaren en leerkrachten tegen de bezuinigingen, gevolgd door een nationale staking op 24 juni. ' "Die staking verklaart mee het recordniveau in het tweede kwartaal', zegt Kurt Vandaele, onderzoeker bij het Europees vakbondsinstituut ETUI. 'De sectoren waar het meest gestaakt werd tussen april en juni zijn de metaalindustrie, de transportsector met de NMBS en de overheid met de cipiersstaking.'