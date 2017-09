'200 tot 250 militairen minder op straat dankzij mobielere inzet'

De militairen krijgen daardoor meer ruimte voor training.

Zwaar

De OVG werd in januari 2015 opgestart ter ondersteuning van de lokale en federale politie na de aanslagen in Parijs en het oprollen van de terroristische cel in Verviers.

Momenteel worden 1.250 militairen ter beschikking gesteld. Vorig jaar werd het kader gedurende enkele maanden opgetrokken tot 1.800 militairen, toen de terreurdreiging tijdelijk naar niveau 4 werd verhoogd. In de cijfers zitten ook de 100 militairen die actief zijn in de operatie 'Spring Guardian' (OSG) voor de bescherming van de nucleaire sites.

De OVG begint zwaar te wegen op het familiale en sociale leven van de militairen - voornamelijk van de landcomponent - aangezien sommige militairen gedurende meer dan 200 dagen per jaar van huis zijn, erkent Gillis.

Mobieler

Daarom heeft het leger, met akkoord van de nationale veiligheidsraad, een nieuw operatieplan opgesteld dat na een testfase begin oktober van start moet gaan. Zoals minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) begin van de maand reeds aangekondigd heeft, zullen de militairen mobieler worden ingezet. Daardoor kunnen ze opereren in groepen van vier tot acht man, tegen doorgaans twee vandaag. Op die manier wordt het effect van de bewakingsopdracht versterkt, stelde zowel Vandeput als Gillis.

Incidenten

De aanpassing van de werkwijze moet ook de kwetsbaarheid van de militairen op straat verminderen. Die zijn tot nu toe bij twee incidenten betrokken: op 20 juni schoot een militair een 36-jarige Marokkaan dood die in Brussel-Centraal een koffer tot ontploffing probeerde te brengen, en op 25 augustus werden twee militairen met een mes aangevallen in het centrum van Brussel. De dader, een Belg van Somalische afkomst, werd doodgeschoten.

Voorts worden de detachementen die instaan voor de bescherming van de luchthaven van Zaventem en voor de hoofdstad samengevoegd. Hetzelfde gebeurt ook met die van Charleroi en de luchthaven van Gosselies. Ook wordt de reserve geherorganiseerd. Dit alles zorgt ervoor dat het aantal militairen voor de OVG kan beperkt worden tot een duizendtal.