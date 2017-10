20 jaar na de dood van Knack-directeur Frans Verleyen: zijn gedachten waren vrij

Het was een vraag die Frans 'Sus' Verleyen in zijn eerste jaren bij Knack geregeld werd gesteld: wie of wat had hij voor ogen als hij zijn blad maakte? Dat was de Vlaamse onderwijzer. Een man of een vrouw met belangstelling voor wat er in de wereld gebeurt en met genoeg idealisme om dat met jonge Vlamingen te willen delen. Verleyen kwam uit een familie van leraars en onderwijzers, en het prille Knack was voor hem in die zin ook een beetje lesgeven.

...