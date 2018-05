20.000 kuikens vergast op luchthaven Zaventem: 'Geen verschil tussen pakjes van Amazon en dieren'

De container met de kuikens stond ingeschreven voor een vlucht op zaterdag 5 mei, maar om technische redenen ging die niet door. Een dag later werd opnieuw geprobeerd om de container over te laten vliegen, maar ook dat liep fout. En dus bleef de container op het tarmac staan, in de brandende zon.

'Zondagavond bleek een aantal kuikens al overleden, waarop we de exporteur voorstelden om de container terug te nemen, maar die weigerde. We hebben een dierenarts ter plekke gestuurd en die besliste om de dieren te laten afmaken, opdat het dierenleed zou stoppen', zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van Dierenwelzijn, in Het Nieuwsblad.

Het brandweerkorps van de luchthaven weigerde echter om de dieren te doden. Uiteindelijk werd de brandweer van Zaventem ingeschakeld.

Dierenwelzijn heeft nu een proces-verbaal laten opstellen tegen de exporteur voor het veroorzaakte dierenleed en inbreuken op de wet van het dierenwelzijn.

Er komt kritiek op de vergassing van 20.000 kuikens op het tarmac van Brussels Airport. 'Het is ver gekomen dat de meest diervriendelijke oplossing bij te transporteren dieren, het doden is. Er is geen verschil tussen pakjes van Amazon en dieren', reageert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum. Groen-parlementslid Bart Caron spreekt van 'Absurdistan'. 'Kuikens naar de andere kant van de wereld vliegen is effenaf waanzin', zegt hij. N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch heeft het dan weer over een 'noodzakelijke beslissing om het dierenleed te stoppen'.

Op vraag van de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid heeft een brandweerman zondagavond 20.000 kuikens vergast op het tarmac van Brussels Airport. Twee ­pogingen om de diertjes naar Kinshasa over te vliegen, mislukten en de exporteur wou de container niet terugnemen, zo berichten de kranten van Mediahuis dinsdag.

De gang van zaken botst op kritiek en verontwaardiging. 'Absurdistan', zegt Groen-parlementslid Bart Caron. 'Om technische redenen ging de vlucht niet door. Dan maar 20.000 levende kuikens vergast op het tarmac. Nadat er al vele dood waren, verhit in een container, achtergelaten door de exporteur. Dat kan zomaar... in het land waar minister Weyts koning van de dieren is', hekelt Caron in een bericht op Facebook.

De Groen-politicus noemt het transporteren van kuikens naar de andere kant van de wereld ook 'effenaf waanzin'. 'Hoe dan ook moet de onverantwoordelijke exporteur aangepakt worden, en wellicht ook de luchthaven zelf. Die moet toch voorzorgen nemen als er dieren worden vervoerd (...). Levende dieren zijn geen schoenen, of koekjes of schoonmaakproducten. Daar ga je anders mee om.'

Een gelijkaardig geluid is te horen bij onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum. 'Veel dieren worden over lange afstanden getransporteerd terwijl niemand er zich om bekommert. Er is geen verschil tussen pakjes van Amazon en dieren. Die langeafstandtransporten zouden beter niet gebeuren en op zijn minst moet in elke fase van het transport iemand uitdrukkelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de zorg.' N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch spreekt dan weer van een 'noodzakelijke dringende beslissing om het dierenleed te stoppen'.

Maar ook hij heeft grote vragen bij dergelijke transporten. 'Fundamenteler moeten we ons wel de vraag stellen over de export van levende wezens die als economische 'producten' de wereld rondgestuurd worden. Minister Weyts gaat alvast onderhandelen op Europees niveau voor de verstrenging van de regelgeving. Maar met een mondiale markt blijft dat moeilijk om vanuit Vlaanderen te sturen', aldus Engelbosch.