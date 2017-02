1917: hoe Rusland in één jaar verandert van eeuwenoud tsarenrijk in een communistische dictatuur

Hoe ver ga je terug om de wortels van Russische Revolutie te zoeken? In Europa wordt nogal eens verwezen naar 'de Russische volksziel', de échte Russen die in opstand komen tegen de verwesterde, vereuropeeste aristocratie en die hun land opeisen. De Britse historicus Orlando Figes gaat daarvoor in 'Natasja's Dans' terug tot 1812, wanneer Napoleon Rusland binnenvalt en pas verdreven wordt wanneer de Moskovieten in opstand komen en zelfs hun eigen stad in brand steken. De verfranste aristocratie ontdekt op dat moment de 'ware Russische ziel' in de boeren en de soldaten die álles voor Rusland hebben gegeven. Een clash tussen het gewone volk, de échte Russen, en de elite die vereuropeest is, zou de echte kiem van de revolutie zijn.

...