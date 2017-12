18 procent van burgemeesters geeft sjerp tijdens legislatuur door

Exact 17,87 procentvan de Vlaamse burgemeesters, iets meer dan een op de zes, gaf zijn zitje deze legislatuur door aan iemand anders, zo blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Kurt De Loor (SP.A) waar het Laatste Nieuws over bericht. 'Meestal wordt er gewisseld omdat dit zo afgesproken is bij de coalitievorming', zegt politicoloog Johan Ackaert van de Universiteit Hasselt in de krant. Al zijn andere redenen, zoals een zwaar politiek conflict, ook mogelijk.

Volgens de krant is het cijfer niet buitensporig hoog in vergelijking met andere legislaturen. Professor lokale politiek Herwig Reynaert (UGent) wijst wel op grote verschillen tussen provincies. 'In Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn de meeste burgemeesters blijven zitten, namelijk 87% en 86%. In Vlaams-Brabant is dat maar 75%.'