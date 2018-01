'150.000 Belgen combineren werk en mantelzorg: zij verdienen hun pensioenrechten'

Er is nieuws uit het Federaal Parlement. Goed nieuws zelfs. Sinds het ballonnetje van Minister van Werk Kris Peeters over het toekennen van pensioenrechten aan mantelzorgers, is er voor het eerst een concrete timing voor een definitief akkoord rond dat voorstel: de zomer van 2018. Dat antwoordde Minister van Sociale Zaken Maggie De Block op mijn parlementaire vraag in de Commissie Volksgezondheid.

Als u gratis en op regelmatige basis zorgt voor iemand die u nauw aan het hart ligt (uw kind met een handicap, uw chronisch zieke vriend, uw hoogbejaarde demente moeder,...), dan bent u een mantelzorger. Om deze zorg te verlenen, geeft u er met plezier een deel van uw job voor op. Dat gaat als u een zekere toekomst heeft en als u bijvoorbeeld zeker bent van gelijkgestelde pensioenrechten. Echter, door het beleid van deze regering moeten we langer werken en staan onze pensioenen zwaar onder druk. Uw engagement als mantelzorger betekent veel voor de samenleving, het houdt o.m. onze professionele zorg betaalbaar. Daar mag een rechtvaardige return on investment tegenover staan.

Sinds het zomerakkoord zitten de federale ministers en vooral ministers De Block en Peeters - eindelijk - op dezelfde lijn wat betreft het toekennen van pensioenrechten aan mantelzorgers. Mijn strijd in het parlement om betere sociale rechten voor mantelzorgers te verkrijgen werpt dus zijn eerste vruchten af: de regering gaat, voor bepaalde mantelzorgers, de zorgjaren laten meetellen voor de berekening van hun pensioen.

Welke mantelzorgers al dan niet in aanmerking komen voor deze maatregel, hoe de maatregel er precies zal uitzien, wanneer die definitief in werking treedt, ... Dat is allemaal nog onduidelijk en koffiedik kijken. Toch ben ik als Groen-parlementslid blij met het eerste positieve signaal richting een betere sociale bescherming van onze mantelzorgers. Want u verdient als mantelzorger een beter statuut.

Zoals ik reeds schreef in mijn opiniestuk op Knack.be, hoop ik oprecht dat het finale akkoord zo snel mogelijk wordt omgezet in echte daden. In België zijn er meer dan 150.000 mensen die werk en mantelzorg combineren. En zij verdienen allemaal - stuk voor stuk en onbeperkt in de tijd - die pensioenrechten.

Ons land staat wereldwijd terecht bekend als een warme samenleving met een sympathieke bevolking. De slogan van de Warmste Week van Studio Brussel was dan ook terecht: "Iedereen zorgt voor iedereen". Maar toch wordt niet iedereen gezien. Werkende mantelzorgers die hun job on hold zetten om deze zorg te verlenen, zien we vaak niet. Minister Peeters, Minister De Block, samen met mij rekenen 150.000 werkende mantelzorgers op jullie. Stel hen alstublieft niet teleur.