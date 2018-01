140 kilometer per uur op de ijsbaan: 'Je denkt niet aan ziekenhuizen, je zegt: "O, leuk. Sneller!"'

'Het begint met een explosieve sprint op het ijs. In volle ren doe ik een soort breakdancemove die me in mijn slee lanceert. Liggend op mijn buik, het hoofd vooruit, daal ik af met een snelheid tot 140 kilometer per uur. En dat op een bobsleebaan, met enkel een lycra pak en een helm als bescherming', zo omschrijft Kim Meylemans haar sport. De hoogblonde Limburgse doet aan skeleton en kan zich binnenkort plaatsen voor de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Peyonchang (9-25 februari). En mocht u bovenstaande omschrijving nog niet eng genoeg vinden: skeletonrijders of skeletoni kunnen niet remmen. 'Bij het uitbollen hakken wij onze voeten in het ijs, anders blijf je gaan. Op snellere banen is dat verraderlijk: je zit zo aan het eind van het circuit. Daar liggen matrassen, maar toch: je stopt abrupter dan aangenaam is. Skeletoni zijn vooral bang na de finish.'

