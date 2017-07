100 jaar Passendale: 'Mijn God, hebben we echt mensen daarin laten vechten?'

Er hingen wel wat slierten mist over de Westhoek, maar verder bleef het die ochtend nog droog. Het zou pas later die dag beginnen te regenen. In de vroege uren van 31 juli 1917 kropen duizenden soldaten van het Britse Vijfde Leger uit hun loopgraven voor wat The Third Battle of Ypres zou worden. Of de Dritte Flandernschlacht, zoals de grootste veldslag die op ons grondgebied werd uitgevochten in Duitsland wordt genoemd. De aanval op hun stellingen kwam voor de Duitsers niet echt als een verrassing. Ze werden al twee weken lang bestookt met een nooit gezien artilleriebombardement, waarbij meer dan vier miljoen granaten en obussen op hun verdedigingslinie werden afgeschoten. Zes weken tevoren was een deel van de frontlijn na de mijnenslag bij Mesen rechtgetrokken. Dat was nodig om te verhinderen dat de oprukkende Britten bij een tegenaanval in de tang zouden worden genomen.

