10 maanden na kritiek Raad van State wil N-VA weer terroristen automatisch nationaliteit afnemen

Voor het eerst heeft een rechter de Belgische nationaliteit ingetrokken van iemand die veroordeeld werd voor terrorisme. Het gaat om Enis Sulejmani uit Verviers, die een reeks aanslagen plande in ons land en Frankrijk en daarvoor tien jaar cel kreeg. De beslissing van de rechter doet bij N-VA een idee herleven dat al eerder op tafel lag. Het intrekken van de Belgische nationaliteit bij een veroordeling voor terrorisme 'zou een automatisme moeten zijn,' tweette staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'Zeker als deze verkregen werd via naturalisatie of nationaliteitsverklaring.'

