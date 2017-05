10 jaar wachten op een krot: in Brussel wonen is onbetaalbaar geworden

Vrijdagochtend in de Dansaertstraat. Op de tweede verdieping van een uitgewoond herenhuis even voorbij Barbeton, een van de hippe kroegen bedacht door de Brusselse nachtburgemeester Frédéric Nicolay, woont de 62-jarige Krystyna Wisniewska. Haar eenkamerappartement is vrij ruim, heeft een klein balkon en de ramen aan de straatkant hebben dubbel glas. Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws? In de keuken sijpelt door het plafond water naar binnen zodra de bovenbuur zijn kraan openzet, of de vaatwasser of wasmachine gebruikt. De eigenaar heeft een zeildoek tegen het plafond gehangen om het water op te vangen - geen overbodige luxe, gezien de vochtplekken in het doek - maar vaak staat de keukenvloer alsnog blank. Voorts zijn de afvoerbuizen in de keuken verstopt. De afwas doet Krystyna in een teiltje, achteraf giet ze het water in het toilet. Koken doet ze nauwelijks: de kookplaten durft ze met het insijpelende vocht niet te gebruiken, en sowieso is de verouderde elektriciteitsinstallatie tegen weinig bestand. Als Krystyna haar waterkoker aanzet, valt de stroom uit. Centrale verwarming is er niet. Van de drie aanwezige oude convectors werkt alleen het exemplaar in de hoek van de woonkamer die Krystyna als slaapkamer heeft ingericht. Het vooroorlogse badkamertje is pas echt naargeestig. Omdat de aanwezige gasboiler zowel disfunctioneel als levensgevaarlijk was, maar de eigenaar weigerde die te vervangen, heeft Krystyna zelf een nieuwe verwarmingsketel gekocht (prijs: 250 euro). Met doorzichtig tape heeft ze de doucherand afgeplakt, zodat het water niet wegsijpelt. Met dezelfde tape zijn ook de kieren aan de voordeur dichtgemaakt.

...