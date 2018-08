10 jaar na de kredietcrisis: 'De tijd van absolute veiligheid is voorbij'

Jos Clijsters herinnert zich die 15e september, de dag dat Lehman Brothers failliet ging, nog als gisteren. Hij was in Polen in opdracht van Fortis. 'Nu zijn er veel die zeggen: "Ik had het zien aankomen." Maar geloof me, weinigen hebben dat gezien. Ik ook niet. In 2008 is Dexia een eerste keer gered, maar de echte run on the bank gebeurde pas in 2011. Dagenlang werd er massaal veel geld afgehaald. Er heerste echte paniek, omdat staatspapier van sommige Europese landen, zoals Griekenland, plots niets of bijna niets meer waard bleek. Dexia was zo zwaar blootgesteld aan publieke financieringen op zeer lange termijn met kortetermijnbeleggingen - het was een schande. Ik heb die schande niet gecreëerd, dus ik kan het zeggen.'

...