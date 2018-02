Ewald Pironet Senior writer van Knack analyse

10 grieven van de Nationale Bank tegen de regering-Michel, de regionale regeringen en de werkgevers- en werknemersorganisaties

'We mogen tevreden zijn over de financieel-economische prestaties van België', zei gouverneur Jan Smets bij de voorstelling van het verslag 2017, 'maar we mogen niet zelfgenoegzaam zijn'. Tien pertinente waarschuwingen uit het verslag van de Nationale Bank voor de regering-Michel, de regionale regeringen en de werkgevers- en werknemersorganisaties.