1 miljoen euro kinderbijslag extra teruggevorderd wegens fraude

In 2017 werd voor een totaalbedrag van 3,7 miljoen euro aan kinderbijslag teruggevorderd wegens fraude. Dat is circa 1 miljoen euro meer dan de 2,7 miljoen euro die in 2016 om die reden werd teruggevorderd. Het aantal fraudedossiers steeg van 711 tot 944. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een schriftelijke vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang).