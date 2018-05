1 meispeeches: 'Sommigen kopen gemakkelijker een voetbalploeg dan anderen een voetbalticket'

'Na twee maanden automatisch vast contract'

SP.A wil zich op het Feest van de Arbeid in de verf zetten als de partij die wil inzetten op zorg en werkbaar werk. Dat bleek maandag al tijdens de speech van voorzitter John Crombez in de Gentse Vooruit, en ook in thuisstad Oostende trekt de SP.A-kopman die lijn door.

'1 mei is niet alleen een dag om trots terug te blikken, maar bovenal een dag om een nieuwe strijd te voeren', zei hij. 'Vandaag geven we voor het eerst meer geld uit aan mensen die uitvallen omdat ze niet meer kunnen, dan aan mensen die werk zoeken. Zij die werken, verdienen onze zorg', klonk het.

De dagcontracten mogen voor de socialisten deels op de schop. 'Ik kom ze elke dag tegen aan de bushalte of op de trein. Jongeren en ouderen die op vrijdagochtend naar hun werk vertrekken en niet weten of ze maandag nog mogen terugkeren. Wel, wij zijn dat beu', zei Crombez. 'Deze ministers hebben de mond vol van flexibiliteit en vrijheid, maar welke vrijheid hebben die mensen? Juist, geen enkele.'

Wie twee maanden lang dezelfde job doet met dagcontracten, moet automatisch een vast contract krijgen, vindt SP.A.

Opvallend: de socialisten breken daarbij ook een lans voor de werkgevers. 'In deze nieuwe tijden is nieuwe strijd nodig, ook voor onze kmo's. Kmo's die hun werknemers wél een eerlijk loon betalen en die wél correct bijdragen aan onze sociale zekerheid.' Crombez verwees daarbij naar de transport-, bouw-, zorg- en schoonmaak-sector, die 'beschermd moeten worden tegen oneerlijke concurrentie' en sociale dumping uit bijvoorbeeld Oost-Europa. 'Maar blijkbaar zijn wij de enigen die dat vinden. Blijkbaar zijn wij de enigen die vinden dat wie werkt, een eerlijk loon verdient.'

Crombez kwam tot slot nog terug op de discussie over het Vlaamse begrotingsoverschot, en wat de regering met die 200 miljoen euro moet doen. De SP.A-voorzitter wil dat bedrag integraal naar de zorg zien gaan, zei hij maandagavond in Gent, maar volgens welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft de Vlaamse regering al heel wat in zorg geïnvesteerd. Bovendien gaat een deel van het overschot als provisie opzij, 'zoals elke goede huisvader zou doen'. Crombez is het daar niet mee eens. 'Zeg mij eens: welke goeie huisvader zet er nu geld opzij, als één van zijn kinderen zorg nodig heeft?'

Ook de N-VA kreeg trouwens een veeg uit de pan. 'Zij die werken, verdienen onze zorg. En nee, ik zeg dit niet tegen werkgevers en bedrijven, maar wél tegen een Nieuw-Vlaamse Arrogantie die met misprijzen spreekt over gewone werkmensen.'

ABVV-topman Rudy De Leeuw was opnieuw scherp voor de pensioenmaatregelen van de regering. '1 mei is meer dan ooit een strijddag. Met deze asociale regeringsmaatregelen kunnen wij niet langs de kant blijven staan.' Hij riep de aanwezigen op om op 16 mei massaal af te zakken naar Brussel om te betogen tegen het pensioenbeleid. "De mensen verdienen niet wat de regering hen aandoet.'

Antwerpen: Beels en Meeuws 'samen in de frontlinie'

'Tom en ik leiden de stoet, wij staan vandaag samen in de frontlinie.' Dat zegt Jinnih Beels, die de SP.A-lijst trekt bij de komende lokale verkiezingen, op de viering van de Dag van de Arbeid in Antwerpen. Afgelopen week werd gefronst omdat gedeputeerde Inga Verhaert zou speechen en niet een van de twee lokale kopstukken. Spijkers op laag water, vinden Beels en Meeuws.

Inga Verhaert is provinciaal voorzitter en vindt het logisch dat zij de honneurs mag waarnemen. 'Hier zijn niet enkel Antwerpenaren, maar mensen uit de hele provincie', zegt de Kalmthoutse. In haar speech op het Antwerpse Zuid focust ze op nationale thema's. 'Er zijn van die roepers die de mond vol hebben over de waarden van de verlichting en de gelijkheid tussen man en vrouw. Maar ze slagen er niet in de loonkloof tussen mannen en vrouwen in dit land ook maar een beetje te dichten. Wat we nodig hebben zijn maatregelen om gelijk loon voor gelijk werk te krijgen. Wat we ook nodig hebben, zijn besturen die voor de helft uit vrouwen bestaan.'

Daarnaast pleit Verhaert voor 'scholen als paleizen'. 'Scholen mogen best veel kosten, alleen niet aan de ouders', vindt ze. Ook in het middelbaar moet er daarom een maximumfactuur komen. 'De kostprijs mag nooit een reden zijn om niet voor een opleiding te kiezen.'

Pas op het einde komt ook de stad aan bod, met een forse uithaal naar N-VA. 'Het is tijd voor bestuurders met een hart voor deze stad en deze provincie. Ik sluit af met een boodschap voor onze vijand: jullie zijn niet mans genoeg voor onze ideeën, dus jullie tackelen onze mensen.'

Bij de Antwerpse partijtoppers niets dan lof voor de speech van Verhaert. Vorig jaar mocht Tom Meeuws het podium op, dus deze keer is het de beurt aan de provincie, valt te horen bij onder meer Yasmine Kherbache. 'Tom Meeuws was dit jaar ook geen kandidaat voor de toespraak', zegt Kathleen Van Brempt. 'Iedereen was het eens over deze beslissing', verzekert ze.

Dat Jinnih Beels afviel omdat ze als onafhankelijke op de lijst staat, wil niemand gezegd hebben. Zelf krijgt ze het er behoorlijk van op de heupen. 'De pers moet stoppen met zich blind te staren op mijn onafhankelijkheid', vindt Beels. Samen met Tom Meeuws en Inga Verhaert draagt ze de socialistische vlag met de glimlach richting Grote Markt. 'Er zijn vele kopstukken in deze partij, laat ons nu genieten van de zon en de fantastische toespraak van Inga', besluit Meeuws.

'Vandaag zijn we allemaal die van Lidl'

PVDA ziet in het aanhoudende protest bij supermarktketen Lidl de start van een warme sociale lente. Dat zei voorzitter Peter Mertens in zijn speech op de Dag van de Arbeid. 'Vandaag zijn we allemaal die van Lidl. Het begint met één iemand, met een bedrijf dat neen zegt, en het zal eindigen met een veel grotere beweging. We shall overcome.'

Lees de opinie van Mertens, gebaseerd op zijn toespraak

'Men wil geen sterker Vlaanderen, maar een Vlaanderen voor de sterken'

Dat zei SP.A-burgemeester Renaat Landuyt in zijn toespreek in Brugge. Volgens hem heeft de huidige federale en Vlaamse regering sinds 2014 gezorgd voor sociale afbouw en het ondergraven van de solidariteit.

Volgens Landuyt zijn de federale en Vlaamse regering in 2014 meteen begonnen met de 'slepende sloop' en de 'sociale afbouw' met onder meer nadelige gevolgen voor de pensioenen, de rusthuizen, het openbaar vervoer,... 'Kortom, de solidariteit wordt ondergraven', aldus Landuyt. Volgens hem hebben de regeringen ook geen werk gemaakt van de noodzakelijke besparingen. 'Dat wijzen de cijfers uit. Onze collectieve schuld is niet gedaald. De regeringen willen niet besparen, ze willen vooral veranderen, en dit niet ten goed van de gewone mensen.'

Delen Sommigen kopen gemakkelijker een voetbalploeg dan anderen een voetbalticket

De belastingen zijn volgens Landuyt wel verschoven, maar 'niet van werkenden naar beleggers'. 'Wel van wedden naar producten. Het beetje meer nettoloon werd afgepakt door hogere btw en taksen. Neen ze verschoven ze van loon naar consumptie. Zodat bedrijven minder betalen maar consumenten meer betalen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter, zonder middenklasse. Sommigen kopen gemakkelijker een voetbalploeg dan anderen een voetbalticket', dixit Landuyt.

PS pleit voor 'nieuw sociaal pact' na 2019

In zijn 1 mei-toespraak pleitte PS-voorzitter Elio Di Rupo ervoor om het 'harde neoliberale' en 'destructieve' programma van de huidige federale regering na de verkiezingen van 2019 te vervangen door een 'nieuw sociaal pact'. De Franstalige socialisten willen onder meer een minimumoon van 14 euro per uur invoeren. Nu bedraagt dat minimumloon 9,5 euro.

Op enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen en een jaar voor de parlementsverkiezingen maakt de PS zich sterk dat ze opnieuw veel kiezers zal kunnen overtuigen. 'De strijd zal meedogenloos zijn', waarschuwde Di Rupo, die zoals elk jaar een toespraak hield in het Henegouwse Baudour, nabij zijn thuisstad Bergen. Volgens Di Rupo is de keuze nooit zo duidelijk geweest tussen 'het kamp van de vooruitgang', de socialisten, en de liberale partij van premier Charles Michel, de MR. Die staat volgens Di Rupo voor 'Monde des Riches' ('wereld van de rijken') of 'Misère et Régression', 'miserie en achteruitgang'.

Na de affaires die de PS het afgelopen jaar achtervolgden - door Di Rupo 'moeilijkheden' genoemd - wil de PS de kiezers ervan overtuigen dat de socialisten in de verschillende regeringen nodig zijn. De PS zal er een sociaal pact op tafel leggen 'dat alles zal herstellen wat MR en N-VA kapot hebben gemaakt'. Met zo'n pact wil de PS onder meer de wettelijke pensioenleeftijd terug op 65 jaar brengen. Zelfstandigen zouden vanaf de eerste ziektedag een vergoeding krijgen en een specifieke vorm van werkloosheidsvergoeding kunnen krijgen. Een 'veralgemeende sociale bonus' moet de laagste lonen en uitkeringen optrekken tot 110 procent van de armoededrempel, of 1.226 euro voor een alleenstaande.

Premier Michel verdedigt zijn beleid doorgaans door te wijzen naar het aantal jobs die er zijn bijgekomen. Di Rupo is niet overtuigd en zegt dat het in 70 procent van de gevallen om 'precaire jobs' gaat.

'Debat over waarden en normen niet overlaten aan charlatans'

Onder een zuinig zonnetje kleurde het Leuvense Martelarenplein dinsdag rood met enkele honderden vakbonds- en partijmilitanten. Volgens Bruno Tobback (SP.A) mag zijn partij het debat over normen en waarden niet laten kapen door de huidige Vlaamse en federale regeringspartijen (N-VA, CD&V, Open VLD en MR). Dat zijn volgens hem zelfs 'charlatans' die hun mond vol hebben van normen en waarden, maar ze 'in hun beleid iedere dag van tafel vegen'.

Zo is de weigering van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om van de Kaaimantaks een succes te maken, volgens Tobback 'voor tienduizenden mannen en vrouwen veel erger en veel kwetsender' dan de weigering van de chassidische jood Aron Berger om vrouwen de hand te geven. 'Want met het half miljard dat Van Overtveldt niet nodig had, hadden we letterlijk tienduizenden vrouwen kunnen helpen om het gat tussen hun lage pensioen en de factuur van hun rusthuis dicht te rijden', aldus Tobback. Het versterkt volgens Tobback ook het beeld van een regering die langs de ene kant 'gratis tickets aflevert voor belastingontduikers', maar anderzijds bespaart op publieke voorzieningen. 'Die publieke voorzieningen gaan erop achteruit omdat ze toch maar voor Jan Modaal dienen en omdat Jan Modaal zijn plaats moet kennen. En wachten totdat de baronnen van De Warande en van de familie Frère bediend zijn'.

Het is daarom volgens Tobback de taak van de socialisten om blijven vragen te stellen over de pensioenen, de rusthuisfacturen, het gebrek aan crisisopvang voor jongeren, de fiscale ongelijkheid, enz... 'Ik heb de voorbije dagen op Twitter gemerkt dat ze het niet leuk vinden als die vragen gesteld worden. Is het niet waar Theo (Francken, red.)? Omdat ze weten dat de antwoorden niet overeenkomen met de echte waarden waarop onze samenleving is gebouwd'.

Freya Van den Bossche viseert premier Michel

In haar 1 mei-toespraak in Gent bekritiseerde SP.A-kopstuk Freya Van den Bossche de federale regering van premier Michel. Die legt een te grote nadruk op tewerkstelling ten koste van sociale bescherming, haalt te weinig inkomsten uit de kaaimantaks en geeft de legertop vrij spel bij de aankoop van gevechtsvliegtuigen. 'De zorgen van de mensen in de straat wuiven jullie weg alsof ze niet bestaan', zegt het Vlaams parlementslid.

Van den Bossche vindt dat wie werkt sociale bescherming verdient en pensioenrechten moet opbouwen. 'Ook app-werkers in de nieuwe deeleconomie, freelancers die leven van opdracht tot opdracht en mantelzorgers die zorg dragen voor de mensen rondom hen.'

Enkele honderden sympathisanten woonden in Gent de viering van de dag van de Arbeid bij. Het Vlaams parlementslid, dat tot voor kort in de Gentse gemeenteraad zetelde, uitte kritiek op de N-VA-ministers Steven Vandeput (Defensie) en Johan Van Overtveldt (Financiën) maar richtte haar pijlen vooral op eerste minister Charles Michel (MR). 'Hoe is het mogelijk, premier Michel, dat u de schouders ophaalt wanneer uw minister van Financiën honderd keer minder geld ophaalt van de kaaimaneilanden dan mogelijk is?', klinkt het.

'En hoe is het mogelijk dat u niet in opstand komt wanneer de legertop zo graag veel geld wil uitgeven aan nucleaire bommenwerpers?' De federale regering buigt zich over de aankoop van de opvolger van de verouderde F16's. Een aankoop die over een periode van veertig jaar zowat 15 miljard euro kosten. 'De legertop is niet verkozen en heeft geen mandaat om achter de rug van de mensen miljardendeals te sluiten', vindt Van den Bossche. Die pleit ervoor om de huidige toestellen langer te gebruiken. 'Laten we al het geld dat we uitsparen investeren in uw sociale zekerheid', besluit Van den Bossche.

Liberalen zetten regeringsbilan in de verf

De Franstalige liberalen van de MR houden traditioneel ook een bijeenkomst op het Feest van de Arbeid. In Court-Saint-Etienne in Waals-Brabant verdedigden MR-voorzitter Olivier Chastel en premier Charles Michel het regeringsbeleid.

'Economische en sociale ontwikkeling is het DNA van de MR', zei Chastel 'Zowel in de federale als in de Waalse regering zorgen we voor nieuwe economische dynamiek om de koopkracht te verbeteren, nieuwe jobs te creëren en zo onze sociale zekerheid, onze gezondheidszorg en onze pensioenen veilig te stellen'.

'We zijn al vier jaar aan het werk, we hebben een duidelijke visie. We willen een sterker land', zei premier Michel. Hij wees op de 180.000 jobs die er sinds het aantreden van zijn regering, in oktober 2014, zijn bijgekomen.

Vlaams Belang: 'Bescherm onze welvaart'

'Wie wil dat ons sociaal systeem betaalbaar blijft, moet ervoor zorgen dat de import van nieuwe steuntrekkers eindelijk stopt en Vlaams geld in Vlaamse handen blijft'. Dat zei Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken in zijn 1 mei-toespraak aan Het Steen in Antwerpen. De manifestatie liep onder de slogan 'Bescherm onze welvaart'.

Het Vlaams Belang had verzamelen geblazen aan het standbeeld van de 'buildrager' aan het Antwerps stadhuis, maar het standbeeld was toevallig een week geleden verplaatst wegens de werken aan het stadhuis. Daarom werden de toespraken gehouden aan het vlakbijgelegen Steen, aan het standbeeld van Lange Wapper, waar het slot van de manifestatie voorzien was - de Grote Markt was immers het eindpunt van de traditionele stoet van de socialistische beweging. Voor de manifestatie van het Vlaams Belang daagden enkele honderden mensen op.

Van Grieken merkte op dat er jaarlijks 12 miljard Vlaams belastinggeld naar Wallonië vloeit en dat de factuur van de immigratie goed is voor nog eens 7 miljard per jaar.

'Wie wil dat ons sociaal systeem betaalbaar blijft, moet ervoor zorgen dat de import van nieuwe steuntrekkers eindelijk stopt en Vlaams geld in Vlaamse handen blijft', stelde hij. 'Onze Vlaamse werkkracht is sterk genoeg en onze Vlaamse volksaard absoluut sociaal genoeg om een sterke sociale zekerheid voor onze mensen te financieren. Nièt om de Waalse putten te blijven vullen? En nièt om het OCMW van de halve wereld te blijven spelen', verzekerde hij.

De partijvoorzitter vond de kritiek van de linkerzijde op het regeringsbeleid 'ongeloofwaardig en hypocriet'. 'Ongeloofwaardig omdat ze tijdens haar vele jaren regeringsdeelname niet deed wat ze moest doen. Hypocriet omdat diezelfde linkerzijde nog altijd niet wil gezegd hebben dat massa-immigratie en sociale zekerheid niet samengaan', aldus Van Grieken, die de massa-immigratie 'een tikkende tijdbom voor de sociale zekerheid' noemde.

Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter haalde uit naar de kritiek van socialisten, groenen en PVDA dat 'de dokwerkersgemeenschap niet multicultureel en divers genoeg is'. 'Als onze Vlaamse havens tot de meest performante en productiefste havens van Europa en de wereld behoren, dan heeft dat alles te maken met het feit dat al vele decennia lang erin slagen om de havenarbeiders- en dokwerkersgemeenschap Vlaams en Europees te houden'. Het afschaffen van de wet-Major, wat N-VA en Open VLD willen, is voor hem dan ook uit den boze.

Dewinter had ook een boodschap voor N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever: stop de immigratie, sluit de poorten van onze stad, kondig een inschrijvingsstop voor niet-Europese vreemdelingen af, stop met de multicultuur te betalen en laat ze terugkeren, die vluchtelingen, immigranten en illegalen'