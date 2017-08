1.500 rusthuisbedden te kort aan de kust

Net waar ze het meest nodig zijn -één op de drie kustbewoners is ouder dan 65 jaar- zijn de voorzieningen voor zorgbehoevende senioren het schaarst. Het aantal rusthuisbedden, dagverzorgingscentra, kamers voor kortverblijven en serviceflats ligt in de kustgemeenten veel lager dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die professor gerontologie Christel Geerts (VUB) verzamelde.

Volgens de prognoses die de Vlaamse overheid maakt op basis van de leeftijden van de huidige inwoners, zouden er 4.905 bedden moeten staan, maar er is in alle woonzorgcentra op dit moment maar plaats voor 3.420 mensen.

De verschillen per gemeente zijn dan ook nog eens heel groot. Zo telt Koksijde nog niet de helft van de nodige rusthuisbedden en staan De Panne, Bredene en Knokke-Heist er niet veel beter voor. "Dat leidt tot schrijnende toestanden waarbij mensen hun laatste jaren opeens op vele kilometers van hun woonplaats moeten doorbrengen", zegt professor Geerts in de krant. Hij waarschuwt dat de druk nog veel groter wordt als ook de babyboomgeneratie zorgbehoevend wordt.