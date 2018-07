1.400 mensen protesteren in Brussel tegen Trump

De manifestatie ging rond 15.00 uur van start aan het Brusselse Noordstation. Verschillende sprekers van het platform "Trump not welcome", dat bestaat uit een zeventigtal organisaties, spraken de aanwezigen toe. De stoet trok daarna via onder meer de Willebroekkaai, de Dansaertstraat, de Steenkoolkaai en de Antwerpselaan door Brussel, om weer bij het station eindigen.

Onder de slogan "Make Peace Great Again!" hadden milieuactivisten, anti-wapenactivisten, feministen, vakbonden, vertegenwoordigers van de LGBTQ-gemeenschap, politieke partijen en mensenrechtenactivisten zich verenigd.

De deelnemers protesteren tegen verschillende beleidspunten van Trump. Zo draagt de linkse partij PVDA het opschrift "geen geld voor oorlog" met zich mee, waarmee ze verwijst naar de eis van Trump dat alle NAVO-lidstaten 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie zouden moeten uitgeven. De president baseert zich met die eis op de afspraak uit 2006 tussen de NAVO-landen om tegen 2024 die drempel van 2 procent te halen.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International protesteert dan weer specifiek tegen het uit elkaar halen van families die de VS illegaal proberen binnen te geraken. De leden van Amnesty zijn in het wit gekleed, en hebben knuffeldieren bij zich om de onschuld van de kinderen te symboliseren, net als de verpeste kindertijd van die kinderen die met hun ouders opgesloten zijn in gesloten centra.

Daarnaast dragen ook veel vrouwen 'pussy hats', de roze mutsen met kattenoren die in maart 2017 voor het eerst gedragen werden tijdens de grote vrouwenmarsen tegen het seksisme van president Trump. "We willen het beleid van Donald Trump niet. Niet op het vlak van klimaat, door zich terug te trekken uit het akkoord van Parijs, niet op militair vlak, met zijn agressieve positie tegenover Iran en China, en niet op het vlak van migratie. We verzetten ons er ook tegen dat Europese leiders zich laten inspireren door zijn ideeën, aangezien we in Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland een beweging in die richting zien", aldus woordvoerster van "Trump not Welcome" Leila Lahssaini. "Het Europese migratiebeleid leidt tot duizenden doden op de Middellandse Zee en binnenkort zal België weer kinderen vasthouden in gesloten centra."

De komst van Trump is voor de manifestanten dan ook een gelegenheid om een andere mening te laten horen, de wil te tonen om op een andere manier aan politiek te doen. Lahssaini hoopt dan ook "dat in plaats van geld uit te geven aan wapens, prioriteit gegeven wordt aan investeringen, een sterke sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg, het klimaat en een beter beleid rond het opvangen van migranten".