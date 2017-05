Zelfrijdende Peugeots op Roland-Garros

Dit jaar stelt Peugeot de organisatoren van het bekende tennistornooi in Parijs een vloot van meer dan 230 voertuigen ter beschikking, met naast de bekende 3008, 5008, Traveller, Partner Electric en 508, ook een autonome 3008. Deze 3008 van het AVA programma (Autonomous Vehicle for All) zal inderdaad enkele dagen gebruikt worden om de spelers en media deze nieuwe technologie te laten ontdekken. Peugeot meldt dat het op dit vlak reeds zeer actief is met tal van concrete systemen die functioneren op wagens van het huidige gamma. Vanaf 2018 zal geautomatiseerd rijden onder toezicht van de bestuurder mogelijk zijn om monotone rijsituaties op snelwegen aangenamer te maken, maar ook in files of bij parkeermanoeuvres.

Vanaf 2020 kunnen de hands off" en "eyes off" functies het rijden met de wagen zelfs volledig overnemen van de bestuurder. Sedert 1989 bracht Peugeot ook regelmatig speciale "Roland Garros" reeksen uit van zijn voertuigen, die telkens voorzien werden van het logo van het tornooi. Dit jaar staan de 108 TOP! en de 208 Roland Garros er tentoongesteld.

(Belga)