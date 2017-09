Yamaha X-MAX 125, evoluties voor 2018

De Yamaha X-MAX 125 is een polyvalente scooter die vooral voor de stad is bedoeld en ook wat hoger wordt gepositioneerd. Het recept werkt duidelijk want sinds de lancering werden ruim 140.000 exemplaren verkocht. Deze vernieuwde versie neemt het design en de technologie over van zijn grotere broers, de X-MAX 300 en 400 (met led koplamp). Hij is ook beschikbaar met tractiecontrole (veiliger bij een nat of glad wegdek) en hij beschikt over het "Smart Key" systeem.

Deze sportieve scooter wordt aangedreven door een ééncilinder euro 4 viertaktmotor van 125 cc, goed voor 15 pk en voorzien van waterkoeling. Deze motor levert een keurige kruissnelheid op snelweg en secundaire wegen. De automatische riemaandrijving biedt vlotte acceleraties in combinatie met een laag brandstofverbruik.

Om bruikbaar te zijn voor bestuurders met een verschillend gestalte kan men het stuur in twee standen instellen en ook het zadel is instelbaar. Men voorziet verder een LCD display tussen de verlichte wijzerplaten. Voorts biedt een 12 V contact in de kofferruimte oplaadmogelijkheden voor elektronische apparatuur. De X-MAX biedt ook onder het zadel een uitzonderlijk groot bergvak.(Belga)