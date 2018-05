Yamaha verkoopt Niken online

Met de dubbele voorwielen, die herinneren aan de Piaggio MP3 scooter (al is het technisch concept verder niet te vergelijken), is de Yamaha Niken de eerste motor ter wereld met standaard een meervoudige as. Het Japanse merk heeft steeds een innovatief imago gehad. Met de Niken belooft Yamaha ongekende sensaties gekoppeld aan een bijzonder hoog veiligheidsniveau. Een bewering die tijdens de eerste mediatesten werden bevestigd.

Daarnaast is de Niken een regelrechte blikvanger met zijn look van een groot insect op wielen. Het spreekt voor zich dat vooral een publiek van eigenzinnige liefhebbers met interesse voor nieuwe technologie hierdoor zal worden aangetrokken. Daarom organiseert het merk een commerciële lancering via internet. Intussen is ook de prijs bekend: 14.999 euro. Een stevig bedrag, dat echter wel te verantwoorden is voor zijn exclusieve motor. Voor de aandrijving zorgt een 'Crossplane' 847 cc driecilinder, die de Niken meer dan degelijke prestaties moet leveren. Op technologisch vlak springt ook het hybride aluminium/staal frame in het oog, naast de rijmodi, de led-verlichting, de cruise control en de tractiecontrole. De online-kopers krijgen hun Niken in de loop van september geleverd bij een Yamaha-verdeler. (Belga)