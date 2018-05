Wordt China nummer één in de (auto)wereld?

China is goed op weg om de Verenigde Staten op te volgen als nummer één in de wereld, zowel op politiek, militair als economisch vlak. Tijdens de traditionele 1 mei-viering in Peking heeft president-voor-het-leven Xi Jinping daar op subtiele wijze op gealludeerd, zonder vriend of vijand tegen het hoofd te stoten. Terwijl zijn Amerikaanse ambtsgenoot iedereen tegen zich in het harnas jaagt, zoekt én vindt Xi Jinping almaar meer gehoor voor zijn politiek. Ook in Europese automiddens.