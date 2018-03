Word autotester voor één dag

De deelnemers krijgen de gelegenheid om proefritten te maken van telkens 25 km met vijf varianten van de VW Golf, met name de Golf TSI (benzine), Golf TDI (diesel), TGI (CNG aardgas), e-Golf (full electric) en Golf GTE (hybrid electric/benzine).

Het programma start om 9:30 in het VW Contact Center in Kortenberg, het einde is voorzien rond 16 uur. De organisatoren bieden de deelnemers een koffieontbijt en lunch aan.

Kandidaat-testrijders moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. Voor wie zin heeft om één dag in de huid van een autotester te kruipen, is dit een unieke gelegenheid.

De plaatsen zijn beperkt, snel reageren is de boodschap. Stuur uw kandidatuur naar urbain.vandormael@knack.be met vermelding van naam en voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en mailadres, categorie rijbewijs.

De commentaren van de deelnemers verschijnen in de Knack Extra van 9 mei.