WLTP deed automarkt boomen in augustus

De nieuwe homologatiemethode om het brandstofverbruik en de emissies te bepalen, 'Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure' (WLTP), is in werking getreden op 1 september 2018. Deze nieuwe, realistischere norm vervangt de oude NEDC-procedure. Vanaf 1 september van dit jaar moeten alle nieuwe auto's die in Europa verkocht worden, beantwoorden aan de nieuwe WLTP norm.

Enkel een beperkt aantal voertuigen dat nog volgens de vorige NEDC-procedure werd gehomologeerd, kan nog als nieuw worden ingeschreven. Dat gegeven heeft een duidelijke ontregeling van de markt veroorzaakt. De verbazend hoge inschrijvingscijfers van de maand augustus, zijn het resultaat van enerzijds de promoties op de laatste NEDC-modellen waar de consument op is ingegaan, en anderzijds van het wegwerken van de stock van NEDC-wagens, die nog als tweedehands kunnen ingeschreven worden na 1 september. Deze anticipatie verklaart de wel heel spectaculaire cijfers van de voorbije maand. Men verwacht dat de komende maanden een tegengestelde beweging merkbaar zal zijn.

Augustus 2018 was daardoor erg vruchtbaar voor de Belgische automarkt. Niet alleen voor de nieuwe personenwagens (+53%), maar ook de segmenten van lichte vrachtvoertuigen (+7,2%), zware vrachtvoertuigen tot 16 ton (+9,6%), zware voertuigen boven 16 ton (+15%) en ook gemotoriseerde tweewielers (+19,5%) lieten een sterke groei optekenen.

Renault was het best verkopende automerk in augustus met 5.825 getekende bestelbons. Over het hele jaar bekeken blijft Volkswagen marktleider met een aandeel van bijna 10%. (Belga)