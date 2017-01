Wie vóór vrijdag nog naar Autosalon gaat, betaalt minder

Het Autosalon van Brussel heeft een goed openingsweekend achter de rug. Organisator Febiac telde circa 87.000 bezoekers, een lichte daling in vergelijking met de vorige 'kleine' editie (voor lichte bedrijfsvoertuigen, vrijetijdsvoertuigen en motorfietsen, nvdr.) in 2015.

'De winterse weersomstandigheden hebben zeker een rol gespeeld,' zegt directeur communicatie Joost Kaesemans aan Knack.be. 'Zaterdag hadden we 41.000 bezoekers, een procent minder dan twee jaar geleden, zondag waren dat er 46.000, een daling van vier procent in vergelijking met 2015. En dan tellen we de 23.000 bezoekers van de pers- en VIP-dag vrijdag niet mee. Ontevreden zijn we dus zeker niet'.

Nieuw

Febiac koos voor een nieuwe indeling van het salon in Brussels Expo en voor nieuwe openingsuren. 'Voor het eerst openen de deuren pas om 11 uur en het viel vanochtend op dat heel veel mensen stonden de wachten voor de deuren. Dat betekent dat die informatie nog niet helemaal is doorgesijpeld, een duidelijk werkpunt voor ons.'

Het Autosalon probeert voor het eerst ook variabele tarieven uit. Kaesemans: 'Wie online koopt, betaalt sowieso minder dan wie aan de kassa koopt (13,5 tegenover 15 euro voor volwassenen). Daarnaast is er van dinsdag tot en met donderdag een extra korting (10,60 euro), waarmee de bezoekersaantallen wat hopen te spreiden.'

Hoogtepunt

Vanaf vrijdag worden nog drie zeer drukke dagen verwacht, met onder meer in paleis 1 de thematentoonstelling Dream Cars met 44 exclusieve wagens als Lamborghini en Rolls-Royce. 'Auto's die je op de straat niet vaak ziet rijden en die de mensen toch nog altijd graag eens willen komen bewonderen', aldus Kaesemans.

Ook op de nocturnes, vanavond en vrijdagavond, worden traditioneel veel bezoekers verwacht.

Verschil

Het Autosalon van Brussel blijft het grootste publieksevenement van ons land. Traditioneel stonden in de onpare jaren de bedrijfs- en vrijetijdswagens centraal maar nu bestaat er nog nauwelijks verschil tussen het kleine en grote autosalon. Kaesemans: 'Het verschil in bezoekersaantallen is vooral te verklaren door het feit dat mensen denken dat het nu vooral vrachtwagens en bestelwagens zijn, al zijn alle automerken present met een breed gamma. We merken wel dat meer bezoekers om professionele redenen naar dit salon komen'.

Veel bezoekers komen ook naar het salon met het oog op de aankoop van een nieuwe wagen aan fikse kortingen. Ook de exposanten zelf hopen natuurlijk zoveel mogelijk offertes uit te schrijven. Hoe dat momenteel loopt, daarover bestaan nog geen duidelijke gegevens.

Het autosalon van Brussel loopt nog tot en met zondag 22 januari.