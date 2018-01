Wie mag wat doen met uw persoonlijke data als automobilist?

Autonoom rijden is de toekomst. Maar om het verkeer in goede banen te kunnen leiden, moet de computer in die gerobotiseerde auto's kunnen beschikken over relevante informatie in realtime van die voertuigen én van de andere weggebruikers, als daar zijn fietsers en voetgangers. De computer moet ook weten wanneer de volgende bocht eraan komt, en of er zich achter die bocht geen onvoorziene obstakels op de rijweg bevinden. In feite komt het erop neer dat die computer alles (moet) weten over waar iemand zich bevindt en naartoe rijdt, maar ook over zijn of haar rij- en koopgedrag, (vrije)tijdsbesteding en noem maar op. Het gaat om vertrouwelijke gegevens die tot de privésfeer van elke automobilist behoren én goud waard zijn. Dat brengt ons bij de vraag... wie mag wat doen met uw persoonlijke data als automobilist? De jacht is geopend.