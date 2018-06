Wat als een zelfrijdende auto moet kiezen tussen vijf voetgangers doden of zijn passagier?

Stelt u zich even voor dat u op een brug staat, en er dondert een trein voorbij. U weet dat die trein verderop vijf nietsvermoedende spoorarbeiders zal doodrijden. Door een hendel over te halen kunt u hem naar een ander spoor leiden, waar hij maar één arbeider zal doden. Wat doet u? Het is een filosofisch gedachte-experiment dat al een tijd de ronde doet en 'het trolleydilemma' is gaan heten. Doet u niets, dan sterven er vijf mensen. Grijpt u in, dan sterft er maar één persoon, maar daar bent u dan wel verantwoordelijk voor.

...