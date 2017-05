Waarom rijden zo weinig vrouwen met tweewielers?

Motoren blijven erg mannelijk gegeven wat de minderheid van vrouwelijke bestuursters van motoren en scooters bevestigt. Feit is dat vrouwen echter even vaak in de file staan dan mannen. Er zijn ook aanwijzingen dat deze ongelijkheid langzaam maar zeker wordt weggewerkt. Rijscholen die motoropleiding aanbieden zien de jongste tijd meer vrouwen met de opleiding starten. Maar ook hier blijft men voorzichtig met cijfermateriaal. Het gaat meestal ook ver dames tussen de 40 en de 50 jaar of zelfs ouder.

"Vaak rijdt hun man al met de motor wat hen aanzet om het ook te doen. Jonge vrouwen op de motor zijn zeldzaam", horen we bij motor rijscholen. Het aandeel vrouwen bij jongeren tussen de 18 en de 22 jaar (waar men een rijbewijs in etappes moet behalen) is nog lager. Dat kan ook worden gezegd van personen met een rijbewijs B die na twee jaar ook met een scooter of een motorfiets met een cilinderinhoud tot 125 cc (of maximum 15 pk) mogen rijden. Zij moeten we vier uur verplichte opleiding volgen. Waarom vrouwen niet overschakelen op tweewielers? "Onbekend is onbemind, zegt het spreekwoord"...

Vrouwen die toch een motorrijbewijs halen, zijn vaak opgegroeid in een gezin waar traditioneel met de motor werd gereden. Bij BMW Motorrad wijst men ook op de klassieke rijopleiding waarin motorrijden eerder voor jongens dan voor meisjes is weggelegd. Vrouwen halen ook andere argumenten aan om niet met de motor te rijden, hoewel ze soms over een rijbewijs A beschikken. Sommigen hebben te weinig vertrouwen om dat de motor te zwaar is om te hanteren. Anderen hebben het over veiligheid of de mogelijkheden om kinderen te kunnen meenemen.

Ook het dragen van specifieke kledij of een helm (nefast voor het kapsel) blijken hinderpalen. De motorsector wijst verder op de "macho" mentaliteit van bepaalde motorrijders en ook bepaalde merken spelen hierop in. Het aanzienlijke gewicht van motoren is een bijkomende beperkende factor voor vrouwen. Het moet ook gezegd worden dat sinds de invoering van het rijbewijs voor jonge motorrijders (tussen 18 en 24 jaar) in stappen (sinds 2013) het aanbod aan lichte (300 tot 500 cc) en dus makkelijker te manipuleren motorfietsen veel groter is geworden. (Belga)