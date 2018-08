VW toont interieur T-Cross

Het zijn nog slechts computerbeelden, maar ze geven wel al een goede indruk van de moduleerbaarheid van het interieur. Want alhoewel de T-Cross redelijk compact is met een koetswerklengte van 4.107 mm, biedt hij heel wat ruimte en flexibiliteit aan boord. Zo beschikt deze VW over een verschuifbare achterbank, waardoor gekozen kan worden tussen meer beenruimte achterin of meer laadvolume. De laadcapaciteit varieert zo van 385 tot 455 liter, of zelfs 1.281 liter met de achterbank (60/40) neergeklapt. Om langere spullen te vervoeren kan bovendien ook de rechtervoorstoel neergeklapt worden.

Eerder was al bekendgemaakt dat de T-Cross aangedreven zal worden door drie benzinemotoren - de 1.0 TSI met 95 of 115 pk en de 1.5 TSI met 150 pk - en één diesel, de 1.6 TDI met 95 pk. Dat vermogen gaat telkens naar de voorwielen via een handgeschakelde versnellingsbak of een DSG-automaat. De onthulling van de T-Cross is dit najaar gepland. En begin 2019 verschijnt hij bij de dealers.(Belga)