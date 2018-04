VW toont in New York Atlas Cross

De Atlas is in principe niet bedoeld voor de Europese markt, want het bestaande model is een grote SUV met 7 zitplaatsen die wordt aangedreven door een 2.0 benzinemotor of een V6 op benzine. Precies de afwezigheid van een diesel in het gamma was één van de redenen om de wagen niet naar Europa te halen, maar het is niet zeker of dat argument ook in de toekomst steek blijft houden.

Vandaag toont VW de Atlas Cross, met een dynamischer koetswerk en vijf zitplaatsen. Vooral de C-stijl en de aflopende daklijn maakt het verschil. Er is ook vernieuwing onder de motorkap, want VW monteert een plug-in hybride aandrijving die geknipt is voor stedelijke gebieden als San Francisco of New York. Deze versie zou een elektrisch rijbereik halen van 70 km. Er zou ook een hybrid komen met een kleinere batterij en zonder externe laadfunctie. Het is nu al zeker dat deze Cross-versie op de markt komt, want hij zal in de Amerikaanse fabriek van Chattanooga (Tenessee) worden gebouwd. VW toont in New York op dezelfde basis ook de Atlas Tanoak. Deze Pick-up deelt eveneens het MQB-platform; het gaat om een midsize pick-up die over een dubbele cabine met vijf zitplaatsen beschikt. Onder de motorkap van deze conceptversie zit momenteel enkel de 3.6 V6-motor van 280 pk in combinatie met een achttrapsautomaat.(Belga)