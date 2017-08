Volkswagen heeft enkele jaren geleden voor het eerst een conceptversie getoond. Vandaag weten we al dat hij op het modulaire MQB platform zal gebouwd worden dat hij met de gloednieuwe Polo zal delen. Deze T Roc zal onder de Tiguan worden gepositioneerd en zal wellicht de 1.0 TSI benzinemotor als instapmotorisatie krijgen.

Volkswagen heeft duidelijk plannen in dit lucratieve compacte crossover segment want ook Seat én Skoda krijgen een vergelijkbaar model in dit B-segment. Het design van de T Roc is in elk geval gewaagder dan wat we van het merk uit Wolfsburg gewend zijn. Het brede radiatorrooster met de doorlopende chroomlat vlak onder de motorkap zagen we ook al bij andere recente producten maar het geheel oogt duidelijk agressiever. Ook achteraan zien we een breed en gespierd uiterlijk. Benieuwd of deze vormtaal in de productieversie zal worden overgenomen. (Belga)