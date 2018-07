VW T-Cross in beeld

Met de compacte T-Cross breidt Volkswagen zijn SUV-gamma uit met een veelzijdig en cool instapmodel met talrijke individualiseringsmogelijkheden. Met zijn innovatief en ruim opgevat interieurconcept biedt hij een maximale flexibiliteit, hij is ook digitaal en geconnecteerd, en introduceert talrijke rijhulpsystemen uit de hogere marktsegmenten in de categorie van de compacte SUV's.

De T-Cross beschikt altijd over voorwielaandrijving in combinatie met één van de vier turbomotoren. De benzinemodellen (TSI) zijn allemaal uitgerust met een benzinepartikelfilter en hebben een vermogen van 70 kW/95 pk, 85 kW/115 pk of 110 kW/150 pk. De 1.6 TDI diesel is 70 kW/95 pk sterk. Een elektrische of hybride variant is niet gepland.

De T-Cross rust op het modulaire MQB-platform, is 4.107 mm lang en 1.558 mm hoog, en daarmee iets groter dan een Polo. Dat vertaalt zich in verrassend veel binnenruimte en een grote koffer.

Optioneel kan de T-Cross worden uitgerust met een digitale cockpit voorzien van een 8 duim groot touchscreen voor zijn infotainmentsysteem en een Active Info Display van de jongste generatie. Het geheel laat zich intuïtief bedienen en voor een optimale connectiviteit en voldoende smartphone-energie zorgen vier USB-aansluitingen (twee vooraan, twee achteraan) en een mogelijkheid voor draadloos laden. De officiële wereldpremière van de VW T-Cross zal plaatsvinden in de herfst en in de loop van 2019 staat hij in de showrooms.(Belga)