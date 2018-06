VW klaar voor Pikes Peak

Met deze bolide wil Volkswagen vooral de mogelijkheden van elektrische aandrijving etaleren. Het is veel meer dan een instrument om de aandacht af te leiden van de emissieproblematiek die de Duitse constructeur al een tijdlang achtervolgt. VW wil een bladzijde omdraaien en lanceert straks het nieuw merk "I.D.", dat enkel elektrisch aangedreven auto's zal commercialiseren.

Met deze I.D. R Pikes Peak bolide, die in nauwe samenwerking met de I.D.-ingenieurs werd ontwikkeld, wil de constructeur de consument voor zich winnen. Het adagio "win on Sunday, sell on Monday" mag dan al zo oud zijn als de straat, het blijkt razend actueel, zelfs voor futuristische technologie. Deze bolide wordt aangedreven door twee elektromotoren met een systeemvermogen van 680 pk dat over de vier wielen wordt verdeeld. Ze halen hun energie uit twee lithium-ion batterijunits.

Het interessante aan deze racewagen is dat hij ook erg snel energie kan recupereren. Tijdens de race van 19,99 km produceert de I.D. R Pikes Peak tot 20 procent van de energie die de bolide nodig heeft tijdens deze heuvelklim. Precies die technologie zullen we ook terugvinden in de eerste I.D.-modellen die vanaf 2020 op de markt zullen komen.(Belga)