VW Golf Sportsvan krijgt facelift

De 'gewone' Golf werd vorig jaar flink bijgeschaafd en dus was het te verwachten dat ook de andere varianten op hun beurt onder handen genomen zouden worden. Dat is nu het geval voor de Sportsvan, de wat ruimere versie met monovolume allures. De uiterlijke wijzigingen blijven vrij discreet met hertekende bumpers en koplampen, terwijl ook enkele nieuwe koetswerkkleuren en velgendesigns beschikbaar zijn.

Ook in het interieur blijven de aanpassingen beperkt met nieuwe materialen voor de bekleding en een 9,2" scherm dat bij het nieuwe infotainmentsysteem behoort en via gebaren bediend kan worden. De Sportsvan heeft ook recht op de nieuwste veiligheidssystemen waaronder de Traffic Jam Assist die semi-autonoom rijden tot 60 km/u toelaat.

Om motorisch vlak wordt aanbod verder uitgebreid met de 1.5 TSI in uitvoeringen van 130 pk en 150 pk, en is de 1.0 TSI driecilinder (110 pk) de nieuwe basismotor op benzine. In het najaar verschijnt de nieuwe VW Golf Sportsvan in de showrooms.(Belga)