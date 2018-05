VW Golf krijgt 48V-hybride

De constructeur pakte uit met zijn nieuwe elektrische aandrijfsystemen op het Internationaal Autosymposium in Wenen. Frank Welsch, verantwoordelijke voor de technische ontwikkelingen bij Vokswagen, verduidelijkte daar: "We starten deze elektrificatiecampagne met de Golf uitgerust met een 48V-systeem voor lichte hybridisatie. Dit is een nieuwe en economisch gunstige technologie die de weg opent naar toepassingen op veel grotere schaal".

In dit geval combineert Volkswagen een verbrandingsmotor met een 48V starter-alternator en een 48V-batterij. Dit systeem laat toe de verbrandingsmotor bij te staan bij een lage belasting, waardoor het brandstofverbruik makkelijk met 0,3 liter per 100 kilometer kan dalen. De 48V starter-alternator fungeert dus eveneens als een kleine elektromotor om bij het wegrijden het koppel onmiddellijk te verhogen met een elektrische boost. Tijdens het uitbollen of afremmen wordt de 48V-lithium-ion-batterij telkens weer bijgeladen. (Belga)