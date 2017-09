VW D'Ieteren Finance gaat samenwerken met Olympus Mobility

Via de Olympus Mobility app kan de gebruiker een trein-, bus- of metroticket reserveren, hij kan er zelfs een fiets mee huren. Deze mogelijkheden worden complementair bij een leasingcontract en vervangen de bedrijfswagen niet. De Olympus Mobility app biedt immers ook de mogelijkheid om een autoparking bij B-Parking te reserveren.

Deze service kost in principe 4,5 ? per maand maar Volkswagen D'Ieteren Finance wil dit in een eerste fase gratis aanbieden aan de klanten. Deze extra service moet een stap vooruit worden in de zoektocht naar andere mobiliteitsoplossingen. Vandaag gebeurt 60% van de woon-werk verplaatsingen in België met de wagen en dit veroorzaakt steeds meer files.

Door mensen de mogelijkheid te bieden om af en toe voor een alternatieve mobiliteitsoplossing te kiezen hoopt men steden een beetje te ontlasten tijdens de spits. Bedrijven kunnen hun werknemers op deze manier een instrument aanreiken om hun woon-werk verplaatsingen beter te organiseren. Alles werkt via een mobiele app die erg intuïtief werkt. (Belga)