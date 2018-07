VW Crafter ook als kampeerwagen

Volkswagen stelt deze nieuwe kampeerwagen voor op het Caravan Salon 2018, dat van 24 augustus tot 2 september in Düsseldorf plaatsvindt. De productieversie volgt het geslaagde ontwerp van de California XXL concept car. Het design verwijst natuurlijk ook naar de iconische California-kampeerwagen op basis van de T6 en zal eveneens verkrijgbaar zijn met een- of tweekleurige lak. Typische kenmerken van de interieurinrichting zijn onder meer felle kleuren en praktische oplossingen. Zo zijn de achterin geïntegreerde badkamer (inclusief douche en toilet), keukenblok en slaapruimte goed doordacht en afgestemd op het avontuurlijke leven onderweg.

De California werd in 1988 gelanceerd op basis van de toenmalige derde generatie van het 'VW-busje'. Volkswagen Commercial Vehicles bouwt de huidige California op basis van de zesde generatie van de Transporter. Onlangs werden zowel de 30e verjaardag van de productiestart als de mijlpaal van de 100.000e California gevierd. Hiermee is de California de succesvolste kampeerwagen ooit.

Het merk heeft nu dezelfde waarden gehanteerd om een nieuwe kampeerwagen te ontwikkelen op basis van de grote broer van de Transporter. Meer details over de nieuwe kampeerwagen volgen in de aanloop naar het Caravan Salon in Düsseldorf.(Belga)