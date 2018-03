VW Beetle verdwijnt

Daarmee zit de carrière van één van de meest iconische modellen uit de merkgeschiedenis van Volkswagen er bijna op. Toplui van het merk verklapten onlangs op het Salon van Genève dat de Beetle geen opvolger meer zal krijgen. De rol van het 'retromodel' in het gamma zal vanaf 2021 ingevuld worden door de elektrische ID Buzz, met een design in de stijl van het legendarische T2-busje.

Hiermee valt weldra definitief het doek over één van de meest bekende modellen uit de autogeschiedenis. De originele Kever kwam in 1938 op de markt en werd tot 2003 geproduceerd. In totaal liepen er meer dan 21,5 miljoen exemplaren van de band. In 1998 bracht Volkswagen een remake uit met nog steeds de bekende ronde vormen: de New Beetle. De tweede generatie daarvan kwam in 2011 op de markt, en daarbij zal het dus blijven volgens de huidige plannen van het merk.(Belga)