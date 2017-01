VTM pakt na 20 jaar minder groots uit met Autosalon

Het VTM-nieuws zet elk jaar fors in op verslaggeving rond het Autosalon van Brussel. De voorbije twintig jaar presenteerde nieuwsanker en autofanaat Dany Verstraeten een groot stuk van het nieuws vanop de stand van Renault in Brussels Expo. Daar komt dit jaar verandering in, bevestigt de VTM-nieuwsredactie aan Knack.be.

'Vooral vormelijk verandert er een en ander,' legt Verstraeten uit. 'We blijven wel manifest aanwezig op het salon en zullen rechtstreeks uitzenden, maar het zal wat minder groots zijn dan de kijkers van ons gewoon zijn'.

Ingekort

Een indicatie dat het autosalon van Brussel, het enige in Europa dat jaarlijks plaatsvindt, toch wat aan grandeur verliest? De looptijd van het salon (in de oneven jaren traditioneel kleiner dan in de even jaren) wordt voor de komende editie ingekort, zowel qua aantal dagen als openingsuren. Bovendien ontstond de voorbije jaren de indruk dat het salon minder kon uitpakken met echte blikvangers, toppremières en concept cars.

Dat VTM nu voor een meer bescheiden aanpak kiest, heeft volgens Verstraeten deels te maken met de verschuiving van de persdag naar vrijdag (daags voor de grote opening voor het publiek), door de inkorting van het salon. 'Een andere verklaring is dat we kiezen voor dezelfde aanpak waarmee we andere grote evenementen coveren, zoals de boekenbeurs.'

Algemeen hoofdredacteur Kris Hoflack bevestigt. 'We hebben inderdaad altijd een vaste set gehad op het autosalon en dat zal nu een beetje anders zijn. We kiezen voor een lossere aanpak, met live verslaggeving zoals op andere evenementen.'

De voorbije jaren strikte het VTM-nieuws in zijn 'pop-up-studio' op het Autosalon ook steeds belangrijke gasten, zoals ministers en topman Luc Bontemps van organisator Febiac. Dat zal niet anders zijn, verzekert Hoflack. 'Voor de kijker zal het verschil miniem zijn'.

Van Verstraeten is bekend dat auto's een van zijn grote passies zijn. Betreurt hij de koerswijziging? 'Tijden veranderen nu eenmaal, het is ook niet zo dat er een navelstreng wordt doorgeknipt. En ik zal uiteraard nog altijd aanwezig zijn op het autosalon'.