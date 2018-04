Voor tweede maand op rij minder personenwagens ingeschreven

De daling van afgelopen maand is niet verrassend, want maart 2018 telde een werkdag minder dan maart 2017, klinkt het in het persbericht. Door de sterke verkoopscijfers in de maand januari (+10 procent), toont de automarkt voor het geheel van het eerste trimester van 2018 alsnog een lichte stijging in vergelijking met 2017: 165.557 nieuwe inschrijvingen versus 164.709 vorig jaar (+0,5 procent).

Volkswagen bleef in maart met 10,1 procent van het aantal verkochte wagens het populairste automerk, gevolgd door Renault (8,5 procent) en BMW (8,2 procent).

De inschrijvingen van gemotoriseerde tweewielers daalden in maart met 8,5 procent: zowel het aantal ingeschreven bromfietsen (-7,26 procent) als het aantal motorfietsen (-8,47 procent) daalde tegenover vorig jaar. In heel het trimester kende de verkoop echter een stijging van 6 procent, tot 6.206 ingeschreven modellen.

En ook de inschrijvingen van lichte vrachtvoertuigen daalden (-9,3 procent) in maart, maar blijven stabiel (-1,1 procent) voor het geheel van het trimester. De markt van zware vrachtvoertuigen (tot 16 ton en boven 16 ton) deed het zowel op maand- als op trimesterbasis wel goed.(Belga)