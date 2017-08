Voor eerst sinds 1997 meer nieuwe benzine- dan dieselwagens verkocht in België

Er werden 156.413 nieuwe bezinewagens ingeschreven, goed voor een aandeel van 48,5 procent en 150.021 nieuwe dieselwagens, goed voor 46,5 procent.

Het marktaandeel van dieselwagens is gedaald van 75,3 procent eind 2012 naar 51,8 procent eind 2016. Tijdens de eerste jaarhelft is het nu dus verder gezakt tot 46,5 procent.

Paradoxaal genoeg blijft het marktaandeel van de dieselwagen op gewestelijk niveau het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het gebied van wagens met een alternatieve aandrijving scoort Vlaanderen met 6 procent van de inschrijvingen duidelijk beter dan de andere regio's.

Ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2016 steeg het aantal ingeschreven nieuwe voertuigen met 4,1 procent. Dat resultaat is vooral te danken aan Vlaanderen (+12.518 auto's tot 188.688). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een lichte stijging (+694 tot 42.324), in Wallonië een lichte daling (-516 tot 91.290).

De berlines, SUV's en breaks blijven veruit de populairste segmenten.

De Volkswagen Golf was de populairste auto in Vlaanderen en Brussel, de Citroën C3 in Wallonië.