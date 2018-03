Volvo XC40 wordt Europees Car of the Year

Het is overigens de eerste keer dat Volvo bij deze verkiezing in de prijzen valt. De overwinning komt niet als een verrassing want voor Volvo is deze compacte SUV een schot in de roos. Bovendien heeft de Zweedse constructeur ook interessante plannen om alternatieve motorisaties te voorzien (hybride versie met driecilinder benzinemotor en elektroaandrijving en zelfs volledig elektrische versie in 2019).

Het succes van de SUV-modellen lijkt zich ook via deze weg te bestendigen, want de markt van de compacte SUV-modellen blijft groeien. De consument houdt duidelijk vast aan de geboden ruimte en het rijcomfort en laat zuiniger modellen (niet-SUV's met een gunstiger stroomlijn en een lager gewicht, nvdr.) vaak links liggen. Vorig jaar won ook al een SUV-model met de Peugeot 3008. De Volvo XC40 is afgetekend winnaar met 325 punten. De Seat Ibiza werd tweede (242) en de BMW 5-serie werd derde met 226 punten.(Belga)