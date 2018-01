Volvo XC40 ook voor China

Na een geslaagde lancering bij de Europese en Amerikaanse klanten, zal de XC40 straks ook de oversteek naar China maken, de grootste automarkt ter wereld. De wagen wordt er op het salon van Peking voorgesteld. De klanten hebben de nieuweling goed ontvangen en hij kon ook in de media op lovende kritieken rekenen. Deze Volvo zit overigens ook bij de finalisten van de Europese auto van het jaar. Hij werd ook al bekroond door het Britse 'What Car?'. Met de komst van de XC4à lanceert Volvo een derde SUV-model binnen het meest concurrentiële segment wereldwijd.

De XC40 is ook het eerste Volvo-model dat gebruik maakt van het nieuwe CMA-platform (Compact Modular Architecture) dat ook zal gebruikt worden voor andere modellen binnen het 40-gamma. Ook de volledig elektrische modellen zullen deze basis gebruiken. Die zullen in samenwerking met Geely worden ontwikkeld. Et dit CMA-platform kan Volvo een schaalvergroting doorvoeren die nodig is om concurrentieel te blijven. De XC4à wordt ook uitgerust met technologie om autodelen te vereenvoudigen. Via een digitaal platform en doorgedreven connectiviteit (Volvo On Call), werkt deze Volvo via een digitale sleutel. Eigenaars van de XC40 kunnen hun wagen met vrienden of familieleden delen, zonder dat ze daarvoor fysiek een sleutel moeten overhandigen. (Belga)