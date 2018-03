Volvo XC40: de Auto van het Jaar 2018 is ook een beetje Belgisch

De Volvo XC40 is met ruime voorsprong tot Auto van het Jaar 2018 verkozen. Het Belgische jurylid Tony Verhelle spreekt van een 'verdiende en logische winnaar'. Volvo-woordvoerder René Aerts heeft het in een eerste reactie over 'loon naar werken voor de hele Volvo-organisatie, van de ingenieurs en designers in het Zweedse Göteborg tot de productiemedewerkers in fabriek in Gent, waar de nieuwkomer van de band rolt.