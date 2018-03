Volvo toont de 1800 S van Roger Moore op de Techno-Classica

Dat is een première, want de wagen werd nooit eerder getoond op een salon voor klassieke auto's in Europa. Deze 1800 S rolde in november 1966 in het Zweedse Torslanda van de band. Deze wagen van Roger Moore werd polar wit gelakt en was voorzien van Mini-Lite velgen, Hella-mistlampen en een houten Volvo-stuur. In het interieur van de wagen zijn nog enkele elementen die verwijzen naar het draaien van de televisiereeks. Zo zit er en thermometer op het dashboard en een bijkomende ventilator die de acteur kon verfrissen gedurende de scènes die in de studio werden opgenomen.

Roger Moore was de eerste officiële eigenaar van deze bekende 1800 S die Londense kentekens (NUV 648E) droeg. Deze laatste werden uitgereikt op 2 januari 1967. Twee weken later tekende Moore de boorddocumenten die vandaag nog steeds bij de wagen horen. In februari 1967 werd deze 1800 S voor het eerst de fameuze "ST1" nummerplaten gemonteerd toe hij ook voor het eerst in de serie te zien was. Simon Templar, het hoofdpersonage van de serie, zou tot het einde van de reeks (in 1969) met de auto blijven rijden.(Belga)